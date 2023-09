MILANO – “Ieri abbiamo ricordato con affetto, commozione e rispetto il nostro presidente Silvio Berlusconi, nel giorno che sarebbe stato quello del suo 87esimo compleanno”. Lo sottolinea l’europarlamentare saronnese Lara Comi, all’appuntamento c’era anche Adriano Galliani, a sua volta esponente di Forza Italia.

Il 39esimo piano del Palazzo Lombardia (sede della Regione), il Belvedere, da ieri ha prreso ufficialmente il nome di Silvio Berlusconi, “un tributo che rende onore al fondatore e presidente di Forza Italia, il partito che ha sempre incarnato i valori della libertà – rimarca Comi – La sua Milano, vista oggi da quassù, brilla ancora del suo spirito imprenditoriale e del suo amore per la Lombardia e per l’Italia. Il suo impegno ha contribuito a rendere Milano un polo centrale nell’Europa, un motore di crescita e di innovazione. È stato emozionante ricordare Silvio in questo giorno speciale, in questo posto unico con tante persone che gli hanno voluto bene e non lo dimenticheranno mai! Sarai per sempre il nostro presidente!”

30092023