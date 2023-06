x x

SARONNO – Un cinema teatro Prealpi gremito l’altra sera ha ospitato i “Premi cultura Città di Saronno”, l’evento ideato dal regista Luciano Silighini Garagnani che ormai da cinque anni cresce sempre più di importanza e riesce a coinvolgere eccellenze del territorio e non solo. Alla presenza del sindaco Augusto Airoldi, della sua vice e assessore alla cultura Laura Succi, dell’assessore Francesca Pozzoli, dell’assessore Gabriele Musarò e del presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Gilli si sono alternati sul palco volti della letteratura, dell’arte, dello sport e dello spettacolo.

La serata presentata da Silighini, è iniziata con la proiezione di un cortometraggio a tema ecologista diretto e prodotto da Silighini in collaborazione con la scuola elementare Rodari e con protagonisti gli alunni della scuola saliti sul palco dove è stata premiata la maestra Maria Antonella Calopresti. Un trio di ballerini guidato dal coreografo volto Mediaset Claudio Grimaldi ha eseguito una coreografia, segue una sfilata di moda del brand Novilia Maglieria di Cogliate.

Tutti i premiati

Sul palco iniziano le premiazioni allo scrittore Giovanni Fontana vincitore del Premio Campiello, il musicista Bruno Maria Billone premiato dal maestro Stefano Nigro,il pluricampione della nazionale di atletica Fabrizio Schembri, l’artista Sofia Banfi, la stilista Maria Paola Antonacci, il ballerino Claudio Grimaldi,un premio internazionale per il vice presidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia Mattia Carlin e poi gli attori Paolo Riva,Daniele Marcheggiani e Nicole Blatto che hanno dato il via all’anteprima dell’episodio della serie Amazon Primevideo “Racconti partigiani” incentrata su Agostino Vanelli,il primo sindaco di Saronno dopo il 25 aprile. Serie in otto puntate diretta e prodotta da Luciano Silighini Garagnani.

Momento clou la premiazione allo YouTuber Gianmarco Zagato per la sua attività di divulgazione culturale. L’artista vanta oltre due milioni di iscritti al suo canale incentrato sul mondo del mistero. Il regista Silighini ha ricevuto a fine serata una targa dai suoi attori e collaboratori in ricordo del suo trentesimo anno di attività nel mondo dello spettacolo iniziata appunto nel 1993.

(foto: alcuni momenti delle premiazioni)

