x x

SARONNO – “Non ho sempre condiviso determinate scelte (che probabilmente erano, invece, più lungimiranti), ma ti sarò sempre grato per la casa che hai creato per tutti noi, Forza italia” . “.

E’ il primo commento a caldo da Saronno sulla morte di Silvio Berlusconi avvenuta oggi lunedì 12 giugno da Giuseppe Anselmo membro del comitato provinciale Varese.

“Alcune delle esperienze più belle della mia vita e delle amicizie più forti sono nate proprio grazie a quel sogno che hai voluto realizzare in uno dei momenti più difficili della storia della nostra Repubblica. Alla fine, anche il mio lavoro è approdato in una realtà in cui avevi creduto fin da subito e che oggi da 0 è diventata un colosso europeo ed un modello.

Grazie di tutto Silvio Berlusconi, per quanto potrà dipendere da me, porterò avanti il sogno che hai creato. Ti ritroverai a parlare ancora con Bettino Craxi ed Ennio Doris …. con cui avete scritto la storia….che trio lassù! Noi proseguiremo quaggiù!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione