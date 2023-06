x x

SARONNO – Sabato 10 giugno otto ospiti della Rsa Focris, accompagnati da operatori, parenti e volontari, hanno passato un pomeriggio decisamente diverso.

“Partiti con il treno delle 14:23 dalla stazione di Saronno con fermate in tutte le stazioni fino a Milano Cadorna, abbiamo goduto il più possibile il viaggio e raccolto racconti dei nostri ospiti, che avevano lavorato per ferrovie Nord, che facevano i pendolari verso Milano o che utilizzavano il treno per le vacanze estive.

È stato emozionante ascoltare i racconti di Odette, che prendeva il treno solo per recarsi nelle risaie vercellesi per la monda del riso, oppure Emilio che per vent’anni andava quotidianamente in “ditta” a Milano, notando le differenze nel mezzo di trasporto quanto nel panorama urbano e metropolitano: “ Ai miei tempi si poteva fumare e c’erano le carrozze di legno con sotto lo scaldino”.

Una volta terminata la tratta, la meta è stata il Castello Sforzesco con torri e fontana, quindi hanno visitato il parco e qualche anni di riposo alla Locanda alla Mano, nel mezzo di un pomeriggio di sapore ormai estivo, con una animata manifestazione musicale che li ha accolto nel parco.

“Al ritorno come veri pendolari abbiamo preso ‘al volo’ il treno delle 17:27 che ci attendeva sul primo binario, questa volta il Malpensa Express, velocissimo!”

Insomma un bell’evento dal bilancio decisamente positivo: “Al termine di questa avventura dobbiamo ringraziare chi ha contribuito: L’associazione Cra Sorriso di Ferrovie Nord che accoglie sempre con grande entusiasmo le nostre piccole follie, Croce Rossa di Saronno con i suoi volontari che stanno svolgendo in Focris un periodo di tirocinio, ed i parenti degli ospiti coinvolti che hanno accolto con entusiasmo la proposta, alcuni di loro hanno voluto partecipare in prima persona, come noi al termine sudati ma sorridenti.

Con la stagione estiva ormai alle porte Focris, nel variegato programma di socializzazione per gli ospiti più collaboranti (senza trascurare le attenzioni individuali per chi più fragile), ha inserito uscite in città per tuffo al mercato e per un gelato in compagnia, mentre altre iniziative sono in fase di perfezionamento, con il coinvolgimento di numerose associazioni cittadine che hanno aderito con entusiasmo alle proposte”.

