SARONNO – Anche una delegazione di Forza Italia Saronno è presente oggi pomeriggio in piazza Duomo per assistere ai funerali di Silvio Berlusconi fondatore del partito degli azzurri, presidente del consiglio dei ministri per tre volte, imprenditore e deus ex machina del Milan.

Tra i presenti il commissario cittadino Maria Assunta Miglino con l’ex assessore Maria Elena Pellicciotta. Il ricordo della sezione di Saronno è stato tra i primi ad arrivare appena lunedì mattina si è diffusa la notizia della scomparsa del fondatore. “Con Silvio Berlusconi se ne va la seconda Repubblica, se ne va anche, probabilmente, l’ultimo vero liberale italiano – hanno commentato gli azzurri saronnesi – un uomo che ha saputo realizzarsi e realizzare risultati memorabili in ogni ambito in cui si sia impegnato, un emblema dei self-made man all’italiana, un protagonista della società, della storia, della finanza, dello sport degli ultimi decenni. I risultati da lui raggiunti, oggi entrano di diritto nella storia della Repubblica italiana”.

Tra la città di Saronno e Berlusconi c’è sempre stato un legame particolare basti dire che qui è nato il padre Luigi e qui ha vissuto la sua infanzia.

