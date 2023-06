x x

SARONNO – “Per tradizione la si chiama Notte bianca ma quella di Saronno sarebbe più giusta definirla una Buskers Night. Sarà una notte con artisti di strada. Del resto non volevamo una notte bianca qualsiasi volevamo, anzi proprio il sindaco Augusto Airoldi ha insistito perchè fosse qualcosa di più connotante e che allargasse il perimetro dell’evento ha altri angoli anche molto belli che ha la nostra città“.

Nel corso della presentazione degli eventi estivi il vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Succi ha dedicato particolare spazio ed attenzione alla notte bianca che costerà 38 mila euro per le casse comunali a cui si aggiungerà il contributo di Confcommercio Ascom Saronno e quello dei partner privati. “Il 36% del contributo comunale – ha chiarito Andrea Preti delegato comunale nel Duc – è per la sicurezza perchè non si tratta solo di adempimenti ma di un reale impegno e una grande attenzione dell’Amministrazione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti”.

“Abbiamo cercato di svecchiare la solita notte bianca – ha spiegato Luca Galanti vicepresidente Confcommercio Ascom Saronno – un po’ per far vivere tutta Saronno un po’ per far crescere l’evento. E’ stato curato ad una società che organizza eventi (che si è occupata anche di iniziative per Bergamo e Brescia capitale della cultura) curando anche tutto il piano sicurezza. Evento principale è alla seconda edizione del Piano Sky che ha debuttato all’expo di Dubai. Un’artista che suonando raggiungerà, con una ricca coreografia, l’altezza di 4 metri. Lo spettacolo sarà ripetuto 3 volte in piazza Libertà nel corso della serata in modo da evitare assembramenti”.

Tra gli spazi che “vivranno” delle proposte della notte bianca piazza Schuster con una proposta per i piccoli e piazza Avis con il dj set. Il manifesto annuncia anche acrobati, maghi e trampolieri.

Domani ci sarà un sopralluogo negli spazi della notte bianca: “Deve essere festa di Saronno per agevolare attività di Saronno – conclude Galanti – ci sono anche una quarantina di attività che proporranno attività personalizzate davanti alle proprie attività”. Per tutti i commercianti occupazione di suolo pubblico a costo zero così come la Siae.

Ridotta al minimo la possibile concorrenza alle attività commerciali: “Ci saranno delle bancarelle ma solo di hobbisti. Niente di commerciale. Vogliamo che sia un collegamento tra spazi diversi non una concorrenza”

Soddisfatto Preti: “La stretta collaborazione con il Duc è veramente significativa e innovativa rispetto al passato. Ci siamo accorti di quanto interesse c’è per Saronno all’esterno della città. In passato la notte bianca non aveva un fil rouge quest’anno sarà qualcosa di nuovo. E per questo sapremo trarre degli insegnamenti per il futuro. Per farla crescere ancora con eccellenze e proposte innovative come previsto dal programma elettorale”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione