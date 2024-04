Città

SARONNO – Era stata tra i primi possibili candidati indicati da Forza Italia, sembrava avesse già iniziato la campagna elettorale ed invece l’europarlamentare saronnese Lara Comi ha annunciato oggi la propria decisione di non candidarsi alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno.

La scelta spiega Comi in una breve nota dall’impossibilità di conciliare il lavoro con l’attività istituzionale.

Ecco il testo integrale che parte con un ringraziamento a Forza Italia.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

“Voglio innanzitutto ringraziare Forza Italia e tutti i militanti che mi sono sempre stati vicini supportandomi, ed in particolare Alessandro Sorte e Antonio Tajani per aver proposto una mia candidatura in linea con lo spirito garantista del partito senza porre mai veti per le vicende giudiziarie in atto.

Continuerò a lottare per sostenere con determinazione la mia innocenza in sede di appello, come ampiamente dedotto nel ricorso depositato dai miei legali a marzo scorso.

La scelta di non ripresentarmi è dovuta all’ impossibilità di conciliare il mio lavoro nel settore privato, intrapreso 5 anni fa, con i gravosi, per come li ho sempre interpretati, impegni politico – istituzionali europei” ha concluso Comi.