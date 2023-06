x x

VARESE – “L’altra sera grandissima partecipazione all’evento che ho organizzato a Varese in sala consiliare insieme alla Fondazione per la Sussidiarietà. Interventi di altissimo livello grazie a relatori importanti come Giorgio Vittadini presidente della Fondazione per la Sussidiarietà; Gabriele Sepio, editorialista de Il Sole24ore e già coordinatore tecnico del tavolo di governo sulla Riforma del Terzo settore, e Gianpaolo Silvestri segretario generale della Fondazione Avsi” riepiloga Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

La serata, prosegue Gadda, “è stata bella per i contenuti, ma anche per il messaggio culturale bipartisan grazie agli interventi del sindaco di Varese, Davide Galimberti; del presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo. In questo momento storico di transizione, fatto di difficoltà e opportunità, abbiamo bisogno di fare crescere il dibattito attorno al ruolo del terzo settore nella crescita e nello sviluppo del Paese. Sussidiarietà intesa come progettazione condivisa e non come disimpegno del pubblico. Questo richiede maturità e dialogo tra profit, non profit ed istituzioni. Temi che intendo tenere aperti promuovendo ulteriori momenti di incontro”.

(foto: un momento del convegno)

