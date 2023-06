Book crossing: casette dei libri a Rovello Porro

x x

ROVELLO PORRO – I libri invadono Rovello Porro, grazie alla bella iniziativa che ha portato alla collocazione di una serie di box, pieni di libri, che possono essere liberamente prelevati (e poi riportati) da chiunque li voglia leggere, tramite questa iniziativa di “book crossing”.

Le casette dei libri – collocate dai volontari dell’associazione Ave – ormai è possibile trovarle in vari angoli del paese, come all’ingresso dell’oratorio. Sino alla fine dell’annata scolastici ce n’era una anche vicino alla scuola di via Carcano, per incuriosire i giovani e spingerli alla lettura. Iniziativa che piace ai ragazzi, e non solo a loro, e che potrebbe essere ulteriormente “potenziata” dopo l’estate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: una delle casette dei libri che sono state collocate a Rovello Porro)

15062023