Dopo una prima serie di interventi concreti ed operativi per rispondere alle richieste dei cittadini migliorando la manutenzione del cimiteri cittadini (quello di via Milano e di Prampolini) e l’attivazione di uno sportello in Villa Gianetti, entra nel vivo l‘attività di riorganizzazione dei servizi cimiteriali di Saronno Saronno, affidati dal Comune alla società “in house” nel gennaio scorso.

Come per tutti gli altri servizi gestiti, dai parcheggi alla riscossione dei tributi, la “mission” di Saronno Servizi è fornire servizi di alta qualità ai cittadini. La propensione all’innovazione e alla digitalizzazione è un aspetto fondamentale per l’azienda che le permette di migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le risorse e garantire un servizio all’avanguardia. Nel caso nei servizi cimiteriali questa vocazione non può che tradursi nell’avvio dei lavori di digitalizzazione dell’archivio documentale.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è, infatti, migliorare l’efficienza e la trasparenza nell’erogazione dei servizi cimiteriali. Il primo lotto di documenti cartacei riguarda gli anni dal 2000 ad oggi ed è stato sottoposto a processo di scansione per essere conservato in formato digitale. Questo permetterà una ricerca più rapida e agevole delle informazioni, riducendo al minimo gli inconvenienti legati alla gestione dei documenti cartacei.

Ma non solo. Saronno Servizi Spa prevede ulteriori sviluppi che renderanno il servizio immediatamente più accessibile per i cittadini. Tra le prossime implementazioni ci sarà l’introduzione del sistema di pagamento PagoPA, che permetterà una maggiore facilità e sicurezza nelle operazioni di pagamento.

Inoltre, sarà creato un apposito sistema di agenda digitale che consentirà alle imprese funebri di effettuare prenotazioni per interventi nei cimiteri cittadini in completa autonomia, garantendo un servizio attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questo strumento digitale fornirà un’interfaccia intuitiva e accessibile, semplificando la pianificazione degli interventi e ottimizzando le risorse a disposizione.

“Siamo convinti – spiega il Presidente Pietro Insinnamo – che queste innovazioni contribuiranno a migliorare significativamente l’efficienza e la qualità dei servizi cimiteriali offerti ai cittadini. Continueremo a monitorare attentamente il processo di digitalizzazione e ad apportare ulteriori miglioramenti, al fine di garantire un servizio sempre più moderno e all’avanguardia”.

