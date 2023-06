x x

CARONNO PERTUSELLA – “Il mio viaggio”, è questo il titolo della mostra degli allievi della scuola di pittura dell’associazione Fare Arte. Gli artisti si sono concentrati sul tema del viaggio, esplorandolo in diverse forme ed espressioni creative, ma anche diverse tecniche: dalla pittura ad olio, seguiti del maestro Vanni Saltarelli, all’incisione, appresa sotto la supervisione del maestro Roberto Giudici.



La mostra, inaugurata lo scorso 10 giugno, sarà visibile fino al 18 giugno nella sede dell’associazione caronnese in via Adua 169, a Caronno Pertusella. È possibile visitare l’esposizione nel weekend di sabato 17 giugno e domenica 18 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

(foto archivio: gli allievi dell’associazione Fare Arte a Rigiocando)

