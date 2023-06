x x

SARONNO – Si è riconfermata campionessa mondiale di handbike Roberta Amadeo, aggiungendo un altro prestigioso titolo alla lunga serie di vittorie che l’atleta della Bee & Bike di Bregnano colleziona anno dopo anno, vestendo la maglia azzurra per la Federazione ciclistica italiana.

A maggio insieme alla sua squadra era stata ospite del Running Saronno durante il 16 ^ Running Day, come testimonial per l’Aism in veste di presidente di Como.

In piazza Libertà in tanti l’hanno conosciuta, hanno parlato con lei, conosciuto il mondo della handbike e la storia personale di Roberta, che con tenacia testimonia quanto l’impegno e la fatica nello sport rendano possibili i traguardi apparentemente più difficili da raggiungere.

“Saronno le ha portato fortuna – commentano dal Running Saronno – visto che ad Huntsville in Alabama si è messa al collo, di nuovo, il metallo più prezioso nella prova in linea categoria WH2. Grazie Roberta per averci onorato della tua visita e offerto lo spettacolo del tuo giro d’onore sul circuito della nostra città. Aspettiamo di vederti vittoriosa sul podio olimpico a Tokyo”.

