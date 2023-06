x x

SARONNO – “Ci sono volute un paio di settimane ma mi finalmente “le lanterne” di corso Italia sono spente di giorno. Grazie a ilSaronno e alla sua redazione per la visibilità data alla mia segnalazione un po’ green un po’ economica e grazie a chi si è attivato per ovviare al problema concretamente”.

E’ il whatsapp arrivato nelle ultime ore in redazione dal saronnese che settimana scorsa ha segnalato come nel tratto di corso Italia tra via San Giuseppe e piazza San Francesco ci fossero le luci accese anche di giorno. Il saronnese trovava l’illuminazione accesa sia al mattino mentre andava al lavoro intorno alle 8 sia quando tornava a casa a piedi intorno alle 12,30.

Dopo un paio di segnalazioni in Municipio aveva deciso di rendere noto il suo appello su ilSaronno per motivi di risparmio delle risorse “in tempi come quelli attuali è meglio non sprecare e dare il buon esempio” ed economico “comunque è un aumento inutile della bolletta”.

Giovedì la buona notizia con le luci spente di giorno e il grazie dell’attento saronnese.

