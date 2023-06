x x

CERIANO LAGHETTO – Intervento dell’ambulanza della Croce bianca al crossodromo alla periferia di Ceriano, in via Laghetto, dove oggi si è verificato un serio incidente. Per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un uomo di 43 anni, l’autolettiga lo ha trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza; ha riportato lesioni e contusioni varie, anche di una certa gravità, ma al momento del ricovero al nosocomio brianzolo non è risultato in pericolo di vita.

Per un malore in via Varese oggi alle 16 intervento anche dell’ambulanza della Croce rossa per soccorrere una 61enne, trasportata in ospedale per accertamenti, ma non in pericolo di vita, anzi al momento dell’arrivo al nosocomio saronnese non è apparsa in gravi condizioni.

