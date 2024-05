Primo piano

CERIANO LAGHETTO – Vento e pioggia forti al comunale di via Stra Meda, teatro del decisivo incontro di ritorno tra Ceriano Laghetto ed Esperia Lomazzo. In virtù del risultato d’andata (0-0), ai padroni di casa basterebbe anche il pari.

Ma i biancoblu vogliono stare subito più sicuri. All’ottavo minuto, punizione dalla trequarti, cross forte e preciso di Meroni al centro dell’area, ancor più preciso Quitadamo che incorna sotto la traversa e lascia il portiere di sasso. Al 20’ il Lomazzo ha una grande chance di pareggiare grazie a un tapin di Bancora, ma il 9 biancoazzurro calcia a lato. Da lì a sei minuti, invece, cambia definitivamente l’inerzia della partita. Marone mette un cross morbido, Maldifassi esce di pugno e rinvia su Pamio, palla rimessa dentro per capitan Maringoni che nell’area piccola controlla e fa 2-0 per il Ceriano.

Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Pepe chiudono la questione nei primi cinque minuti di gioco. Al 48’ una grande accelerazione da dietro metacampo di Troiano permette al numero 10 di fregare difesa e portiere e segnare il 3-0, al 50’ invece arriva il poker, lancio di Marone, Sala in vantaggio buca l’intervento e Corti si ritrova davanti al portiere che non puó nulla sul rasoterra all’angolino dell’attaccante.

Al 64’, un siluro da fuori area di Pelle vola sotto l’incrocio, Arrivabeni non può arrivarci, gran gol del Lomazzo. Gli ospiti peró non riescono più a incidere e nel minuto finale della partita arriva anche il gol del definitivo 5-1 : Marone in contropiede sfonda sulla destra e serve Ippolito, veterano all’ultima partita della carriera. Rete, è grande festa in campo e sulle tribune, Ippolito è ovviamente sommerso dai compagni.

Fischio finale, Ceriano Laghetto si salva con una grande prestazione e giocherà la prossima stagione ancora in Promozione, ma con un anno in più di rodaggio. Lomazzo retrocede in prima categoria.

A.S.D. Ceriano Laghetto – Esperia Lomazzo : 5-1

A.S.D. Ceriano Laghetto : Arrivabeni, Iorino, De Giorgi (43’st Dambra), Meroni (36’st Ippolito), Quitadamo, Menegon, Cossa (1’st Corti), Maringoni, Marone, Troiano (24’st Vismars), Pamio (27’st Haddaoui). A disposizione : Mirko, De Boni, Rainone, Darone. All. Pepe

Esperia Lomazzo : Maldifassi, Diatta, Maggioni (1’st Diallo), Chiarello, Cassina, Pelle, Sala (27’st Bravo), Canavesi, Bancora, Felici, Metti. A disposizione : Stillitano, Sarpa, Martini, Frattini, Karayan, Eusebio, Rocchetti. All. Mauri

Marcatori : 8’pt Quitadamo(C), 26’pt Maringoni (C), 3’st Troiano (C), 5’st Corti (C), 19’st Pelle (L), 49’st Ippolito (C).

Ammoniti : Corti, Diallo, Felici, Canavesi, Eusebio, Marone, Vismara

Arbitro : Gabriele Nicosia sez. Cinisello Balsamo (assistenti Malerba sez. Cinisello Balsamo e Pasquazza sez. Busto Arsizio).