x x

SARONNO – Due interventi nella scorsa nottata delle ambulanze a Saronno. Alle 3.45 un tamponamento fra due automobili. E’ successo in via Frua e sul posto sono accorsi i soccorsi, è arrivata la pattuglia dei carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa saronnese. Sono prestate le prime cure ad un ragazzo di 24 anni e ad un uomo di 35 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire il rilievo del sinistro al fine di ricostruire con precisione .

Alle 4.40 intervento a Saronno dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Brianza per un uomo che stava male: è stato soccorso un 46 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Si è comunque ben presto ripreso e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

18062023