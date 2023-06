x x

di EZIO MOTTERLE

Ci siamo già giocati il meglio (cioè l’attesa) dell’estate? Di certo nubi e piogge hanno fortemente oscurato e dunque ridotto la quota di luce che in questo periodo ci sarebbe spettata di diritto… astronomico. E a forza di perturbazioni insistenti, anticicloni perduti, cieli grigi e nubifragi violenti, siamo giunti alla soglia del solstizio di giugno (cadrà mercoledì 21) picco dei giorni più lunghi delle notti, visto che dal 22 la luce comincerà invece a cedere tempo al buio. Anche senza voler scomodare suggestioni da sabato del villaggio cominceremo idealmente (si spera almeno non in senso meteorologico) ad attendere l’inverno senza nemmeno aver ancora goduto l’estate. Puro esercizio formale di pessimismo, si dirà, visto che l’estate in effetti porta come sempre al suo inizio la fine della “lunga luce”. Mutazioni climatiche o bizze del tempo, il sole di giugno – almeno per la prima metà del mese – pare però scomparso o quasi, appannato da una nuvolosità ricorrente percepita come fortemente anomala, in grado appunto di snaturare i giorni attesi dalle nostre parti per essere i più luminosi dell’anno, quelli delle serate che non finiscono mai, fragranti profumi di fieno dispersi nell’aria, orizzonti tersi poca voglia di andare a dormire. Raccontatelo a chi esce con l’ombrello sognando l’ombrellone, senza aver riposto ancora tutti i capi pesanti, con nella mente lo spietato countdown che avvicina al giro di boa inevitabile del solstizio. Si cerca conforto nelle previsioni meteo. Che per i prossimi giorni, superato quello più lungo dell’anno, annunciano ritorno dell’alta pressione, maggiore stabilità e temperature più elevate. Resta insomma ancora la speranza di una calda o anche caldissima estate, comunque ormai senza la tradizionale “vigilia luminosa”, metafora leopardiana di una serenità che scompare con l’arrivo della festa. Sempre che il tempo cambi e riporti dopo tante nubi pomeriggi azzurri con temperature adeguate, ci sarà modo di godere della stagione pur facendo a meno di qualche minuto di luce. Non resta molto per invertire la tendenza. Il solstizio è in arrivo puntuale, giorno e notte mercoledì si daranno il cambio, se ne riparlerà il 21 dicembre. Buona estate, anche se con l’aria che tira in vista delle vacanze il problema astronomico rischia di essere davvero l’ultimo. O quasi.

