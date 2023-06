x x

SARONNO – Dopo che nel fine settimana si era verificato un cedimento nell’asfalto in via Manzoni, e l’area era stata transennata, sin da ieri mattina sono state avviate le opere per risolvere il problema, innanzitutto compiendo un ampio scavo per capire cosa fosse successo. Il problema in realtà si era già verificato in passato, sempre legato a guasti delle tubazioni sotterranee con la perdita di acqua che avava via via eroso la terra sotto l’asfalto.

Per poter eseguire in sicurezza le opere, sul posto anche una piccola ruspa, i tecnici hanno realizzato una specifica cartellonistica, in quel tratto facendo passare le auto – il traffico in via Manzoni durante il giorno è sempre intenso – dove solitamente ci sono i posteggi a bordo strada. Le opere vanno avanti, con l’obiettivo di concluderle il più in fretta possibile.

