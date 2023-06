x x

SOMMA LOMBARDO – Oggi a Somma Lombardo alle 15.30 via Luigi Briante durante alcuni lavori di scavo nel cortile di un condominio è stata forata una cabina interrata dell’energia elettrica, un operaio avvicinatosi per ispezionare il buco è stato colpito da un scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa.

Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo. Sono in corso gli accertamenti del caso con le autorità competenti. L’operaio, di 33 anni, è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, in gravi condizioni.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco a Somma Lombardo)

