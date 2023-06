x x

CISLAGO – Sono tre i volontari della Protezione Civile cislaghese che sono partiti per l’Emilia Romagna per prestare soccorso alle zone colpite dall’alluvione dello scorso mese, hanno spalato fango per tre giorni interi, e sono Umberto Landoni, Francesco Mastropietro e Antonio Borali.

Il punto scelto dai tre volontari è stato Sant’Agata sul Santerno in provincia di Ravenna, uno dei borghi più colpiti nel centro storico, il fango riversatosi nelle strade a causa del sole si era solidificato, rendendo ancora più difficile il lavoro dei volontari.

Raccontano i volontari che il fango e l’acqua hanno danneggiato gli impianti elettrici e idraulici. I ritmi di lavoro dei tre volontari prevedevano la sveglia alle 5 del mattino e una giornata di lavoro piena, con ritmi di lavoro massacranti; Borali e Landoni avevano già vissuto una situazione simile nel 2009 dopo il sisma che colpì l’Aquila.

