ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – La Ccv di Varese, assieme all’associazione di protezione civile “Alberto da Giussano” di Legnano, ha messo a disposizione i suoi istruttori per impartire un corso di guida fuoristrada, ed hanno partecipato anche due volontari del nucleo di protezione civile Anc Insubria Odv di Caronno Pertusella.

Il corso base, ha avuto come obiettivo quello di impartire le nozioni di base di guida fuoristrada ai partecipanti, per imparare a muoversi in sicurezza anche in ambienti a rischio, nonché una grande soddisfazione per aver aggiunto un ulteriore tassello alla formazione dei membri della ProCiv caronnese.

