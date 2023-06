x x

SARONNO – “Abbiamo un progetto, e non siamo riusciti a farlo finora perchè non siamo riusciti a trovare i platani, di sistemare tutte le fallanze storiche (anche da 10 e vent’anni) di via Milano e via Varese”.

Così l’assessore Franco Casali spiega, forte della sua delega all’Ambiente un progetto inerente al verde cittadino, alla serata “Partecipiamo” del Santuario.

“Stiamo cercando i platani, abbiamo avuto contatti anche con la Francia perchè devono essere platani di un tipo particolare resistente al cancro colorato se no Ersaf Lombardia non ne consente la piantumazione. Abbiamo segnalato un platano morto da anni ma non abbiamo potuto abbatterlo perchè non c’è stato il sopralluogo Eesaf per valutare se è vittima del cancro colorato. Circostanza che richiede una particolare procedura nel caso si verifichi”

L’assessore conclude ricordando che hanno messo a dimora 144 nuove piante l’anno scorso.

QUI LA SITUAZIONE DEL FAGGIO DI VIALE SANTUARIO

(foto: google maps)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione