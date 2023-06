x x

SARONNO – Esibizionista in azione alla periferia di Saronno: mentre in bici pedalava nella zona al confine con Uboldo nei pressi della Saronnese una giovane è stata avvicinata da un automobilista, che ha accostato dando l’impressione di volere chiedere indicazioni stradali. Appena ha ottenuto l’attenzione della ragazza, d’altra parte, ha fatto di tutti per mostrarsi dalla vita in giù, si era aperto i pantaloni. E poi ha messo in moto e si è rapidamente allontanato.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, se ne parla sui social dove è arrivata la segnalazione della mamma invitando ragazze e genitori a stare attenti. “Questo tardo pomeriggio mia figlia 14 enne zona rotonda Esselunga tornava in bici da Saronno quando è stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiedere indicazioni ha esposto i propri attributi. La ragazzina era un pochino spaventata: dite alle vostre figlie di fare attenzione. Io non ho potuto neanche fare denuncia perché lei è scappata e non saprebbe indicare ne la macchina ne tanto meno la targa”….ATTENZIONE..”

(foto archivio: la zona dove si è verificato questo episodio)

