SARONNO – Lo scorso 19 giugno per la prima volta in assoluto Regione Lombardia ha approvato il “Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento di cui fa parte anche il saronnese Paolo Bocedi presidente dell’associazione antiracket ed antiusura Sos Italia Libera.

Del tavolo fanno parte oltre ai responsabili delle direzioni regionali interessati anche delegati di Confcommercio, Conindustria, Confartigianato, Anci e due fondazioni antiusura.

La prima seduta e già stata programmata per l’11 luglio: “E’ un passaggio importante – commenta a caldo il saronnese Paolo Bocedi – sarò ovviamente presente e ho pronto diverse proposte da presentare al tavolo”.

Già il prossimo 29 giugno Bocedi sarà in prima linea nella prima riunione nella commissione speciale antimafia sempre come leader antiracket.

