COGLIATE – “Dopo mesi di assemblee sindacali dei dipendenti e trattative sindacali infruttuose, la vertenza Galax non ha lasciato altra scelta ai dipendenti che richiedere il pagamento immediato delle ultime tre retribuzioni non pagate e le competenze di fine rapporto alla società determinandone fallimento”. Così una nota del sindacato Fisascat Cisl che entra nel merito del gruppo della grande distribuzione che aveva un punto vendita, da qualche tempo chiuso, a Cogliate.

“Stiamo parlando di circa 150 dipendenti del gruppo Galax, 14 punti vendita in Lombardia quasi tutti già chiusi di cui 6 in Brianza distribuiti tra Lentate sul Seveso, Cogliate e Meda, che da marzo scorso, sono stati lasciati a casa senza nessuna entrata – spiega Francesco Barazzetta, segretario generale della Fisascat Cisl Monza Brianza Lecco – I lavoratori dalla società non sono stati né licenziati né si è potuto arrivare ad un accordo di cassa integrazione, lasciando i lavoratori in un limbo nel quale risulta impossibile per gli stessi percepire ammortizzatori sociali”.

“In questi mesi abbiamo invano incontrato l’azienda ed i suoi consulenti per trovare una soluzione alternativa, purtroppo il silenzio della società e del suo amministratore Hu Zidong ci ha costretti a procedere con la messa in mora dell’azienda ed alla presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziaria – conclude Barazzetta – Presentate le dimissioni per giusta causa i lavoratori potranno almeno accedere alla disoccupazione in attesa di incassare le competenze spettanti”.

21062023