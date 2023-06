x x

SARONNO – Esibizionista alla periferia di Saronno, mostra le parti intime ad una ragazzina.

Monsignor Rolla, l’ex prevosto saronnese da Lecco a Vimercate.

Giovedì 22 giugno è in programma l’ultimo intervento sul tratto di via Roma che negli ultimi mesi è stato interessato agli importanti lavori di riqualificazione, che hanno riguardato i marciapiedi, la pista ciclopedonale e la carreggiata stessa. E’ quello compreso fra l’intersezione con via Miola e con via Biffi.

E’ andato al rione San Pietro il Palio di Caronno 2023, alla 37′ edizione; i rossi di San Pietro l’hanno vinto per la tredicesima volta. Sui social il saluto e ringraziamento a tutti quelli che si sono dati da fare in questi giorni di gare: “Il nostro Rione vince e colora per la tredicesima volta di rosso il Palio! Grazie a tutti, grazie perché siamo e stiamo diventando sempre più numerosi.

