x x

SARONNO / CISLAGO – L’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è accorsa ieri notte alle 22.30 in piazza Indipendenza di Saronno per un malore: è stato soccorso un uomo di 41 anni, non è comunque apparso in pericolo di vita.

A Cislago ieri alle 19 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno e di una pattuglia dei carabinieri nella centralissima via Toti per un pedone investito: è stata soccorsa una donna di 59 anni, trasportata quindi all’ospedale di Saronno con lievi contusioni. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

21062023