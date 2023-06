x x

CERIANO LAGHETTO – Fallisce il colpo in un magazzino logistico di Ceriano Laghetto. Lunedì notte, all’incirca verso l’1, due uomini si sono introdotti nella struttura calandosi dal tetto grazie ad una lunga scala in acciaio. I malviventi erano intenzionati a rubare numerosi oggetti di valore presenti all’interno dell’hub logistico, confezionati negli scatoloni e ancora imballati, pronti per la spedizione. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena innescando l’allarme e il pronto intervento delle guardie giurate Sicuritalia, in presidio di zona, giunte sul posto dopo pochi minuti.

I malviventi si sono quindi dati alla fuga nel bosco circostante lasciando sul terreno la refurtiva, all’interno sia di scatoloni sia di grandi sacchi neri. Sul posto sono prontamente intervenute anche le Forze dell’Ordine che hanno provveduto ad assicurare la merce e consegnarla all’azienda logistica, certificando il fallimento del furto. Da una prima valutazione il valore del mancato bottino è stimato intorno ai 60.000 euro.

(foto: la lunga scala usata dai ladri e gli scatoloni con la refurtiva)

