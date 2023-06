x x

SARONNO – E’ ancora tutto da ricostruire quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 al cimitero di via Milano da dove sono arrivate diverse chiamate alle forze dell’ordine per una violenta lite.

Secondo i testimoni ci sarebbe stata un’animata discussione che ha coinvolto alcuni stranieri. E’ intervenuto il custode che ha cercato di dividere i contendenti ed ha dato l’allarme ai militari della stazione cittadina. E’ bastato sentire l’uomo e anche alcuni presenti chiamare carabinieri e polizia locale per mettere in fuga i contendenti.

Ora sull’accaduto, per capire cosa sia successo esattamente, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che nel cimitero di via Milano si verificano episodi movimentati soprattutto legati ai senza fissa dimora che usano gli spazi per riposare o anche per lavarsi e stendere.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione