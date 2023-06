x x

SARONNO – Chi riga le auto nel retrostazione di Saronno? La brutta sorpresa se la sono trovata in questi ultimi giorni alcuni cittadini, che aveva parcheggiato vicino a casa lungo via Luini, la strada che praticamente costeggia i binari della stazione ferroviaria centrale.

E’ già capitato a diversi cittadini, di ritrovarsi una portiera o comunque la carrozzeria rigata, forse un delle chiavi o con un punteruolo. Da quelle parti, negli orari di punta, passa parecchia gente; ci si trova anche sulla direttrice fra la stazione ed il terminal dei bus extraurbani, che è poco distante. A chi ha subito il vandalismo, non è rimasto che prenderne atto, e portare la propria vettura dal carrozziere. Dell’accaduto, per ora, non sono stati trovati testimoni.

