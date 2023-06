Ceriano Laghetto, commozione al Ciato jazz festival

x x

CERIANO LAGHETTO – E’ andata in scena venerdì scorso, in piazzetta Lombardia, la seconda edizione del Ciato Jazz Festival, la prima da quando il grande maestro ci ha lasciati, all’inizio di quest’anno. Sul palco, di nuovo, i “suoi” musicisti, che hanno proposto al numeroso pubblico presente l’ultimo capolavoro firmato da Arnaldo “Ciato” Piuri, ovvero i suoi “Notturni”, che furono presentati proprio qui, in anteprima, un anno fa. In attesa dell’ormai imminente pubblicazione dell’opera, con la trascrizione degli spartiti, il quartetto composto da Marianna Moioli al pianoforte, Fabio de March al basso, Flaviano Braga al bandoneon e Fabrizio Ferrara alla batteria, ha eseguito in maniera impeccabile e coinvolgente i brani composti dal maestro Ciato per accompagnare la notte. Lo hanno fatto riuscendo a trasmettere la forza della vicinanza al grande artista cerianese. “Hanno suonato con lui per molti anni, Fabrizio e Flaviano li ha visti crescere, li ha spronati, sostenuti, indirizzati e incoraggiati sempre, Fabio è un grande musicista da sempre componente della sua orchestra jazz” -ricorda Eliana Piuri, figlia del maestro Ciato, che ha applaudito l’esibizione.

“Marianna Moioli è stata una grande sorpresa, ha saputo cogliere immediatamente tutta la forza espressiva dei Notturni e ha interpretare al meglio le partiture scritte di getto da Ciato, curando anche la registrazione in studio dei brani al pianoforte al posto suo, sono stati tutti bravissimi”. Nella serata speciale anche la sorpresa di vedere sul palco i cantanti che hanno accompagnato Ciato nella sua lunga carriera: Nicola Francone, Patrizia Ferrara e Lorenzo Imporati, che hanno eseguito alcuni brani tra quelli che non mancavano mai nelle esibizioni. E’ stato il miglior modo per celebrare il maestro Ciato e la numerosa presenza di pubblico in piazza ha rinnovato l’affetto con cui molti ne accompagnano il ricordo. Una delle serate più riuscite di questa edizione 2023 dell’Isola pedonale in centro.

Nel pomeriggio di sabato 17, invece, si è tenuta la seconda edizione del concorso musicale, a cura dell’associazione La Città Sonora, che ha visto la premiazione di tre giovani talenti: Lorenzo Naso (primo classificato – pianoforte), Giulia Forlani (seconda classificata-canto) e Diego Borghi (terzo classificato-sax).

Il calendario delle iniziative estive propone per il prossimo fine settimana il ritorno della Sagra del pesce, proposta dall’Asd Pescatori Cerianesi. Per tre sere si mangia al Giardinone e si balla con orchestra dal vivo.

