SARONNO – La società si riunirà stasera per fare il punto della situazione ma attualmente il contratto di lavoro con l’allenatore non è più attivo. Sono le prime informazioni da Pallavolo Saronno sulla vicenda del rinvio a giudizio di un allenatore under 14 e under 16.

Il riferimento va alla notizia, di cui ha parlato Fanpage, del rinvio a giudizio per atti sessuali nei confronti di una ragazza che all’epoca dei fatti, il 2021, aveva poco più di 14 anni. Si tratta di una vicenda partita da Brescia e che è approdata alla procura di Busto Arsizio.

“Il caso è esploso nel 2021 – scrive Fapage – quando il padre di un minore ha scoperto che il figlio aveva intrattenuto alcune conversazioni su Instagram sessualmente esplicite con uomini più grandi. Tra questi, ci sarebbe stato un natore di alcune squadre di pallavolo di under 14 e under 16 della provincia di Varese. Gli inquirenti bresciani avevano quindi deciso di disporre il sequestro dei dispositivi elettronici del coach”.

Secondo quanto emerso ci sarebbe stato materiale pedopornografico e pornografico e proprio nelle chat su telegram “è stata trovata anche quella con la 14enne finita poi al centro dell’inchiesta di Busto Arsizio” visti i riferimenti espliciti ad attività sessuale tra i due.

Appresa la notizia dalla Procura di Brescia, la Questura di Varese ha deciso di contattare i genitori della ragazzina. La famiglia, assistita dalle avvocate Erika Trolese e Rebecca Stefanuti, ha deciso di sporgere querela contro l’allenatore. La Procura di Busto Arisizio ha così aperto un’inchiesta con l’accusa di atti sessuali su minorenne. Lo scorso 20 giugno il rinvio a giudizio con l’arrivo in aula il prossimo 14 novembre.

In queste ore alcuni genitori di alcune atlete avrebbero scritto alla federazione esprimendo disappunto per la mancata sospensione dall’allenatore: “Vogliamo sollecitare un intervento degli organi federali ai fini di cautelare le ragazze che si trovano ancora come allenatore. Non siamo certo qui a condannare l’allenatore che avrà modo di difendersi nelle aule di tribunale dove speriamo possa dimostrare la propria innocenza”.

Come detto la società si riunirà stasera ma al momento si conferma che l’allenatore non ha più un contratto attivo con la Pallavolo Saronno.

