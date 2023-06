x x

CESANO MADERNO – I carabinieri della tenenza di Cesano Maderno unitamente alla polizia locale cittadino, nella serata di domenica scorsa hanno dato seguito ad un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione ed al contrasto delle condotte inurbane “malamovida”, in attuazione del protocollo d’Intesa al riguardo promosso dalla Prefettura e sottoscritto dal Sindaco e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché del Piano di coordinamento del Comando Provinciale Carabinieri di Monza, disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli hanno interessato le zone urbane centrali ed i locali pubblici dove più si registra una maggiore aggregazione di persone durante le ore serali e notturne. Sono stati eseguiti anche vari posti di controllo alla circolazione stradale, procedendo complessivamente alla verifica di 5 esercizi commerciali, nonché all’identificazione di 35 persone tra avventori e occupanti dei 15 veicoli fermati.

In tale contesto sono state elevate numerose infrazioni amministrative al codice della strada, riferite alla sosta selvaggia dei veicoli nelle immediate vicinanze dei locali affollati, mentre un conducente è stato sorpreso alla guida di un veicolo non revisionato e senza assicurazione, sprovvisto di patente di guida perché sospesa dal 2019.

