x x

TURATE / CISLAGO – E’ finita con il trasporto dei feriti negli ospedali di Saronno e Legnano, e con gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cantù: il riferimento va all’incidente stradale che oggi all’ora di pranzo ha bloccato l’ex statale Varesina, al confine fra Turate e Cislago. Sono stati soccorsi un uomo ed una donna, entrambi di 36 anni, sul posto anche l’elisoccorso.

A Limbiate oggi alle 12.40 è stato investito un ciclista: è successo in corso Milano, l’ambulanza della Croce viola subito accorsa con la polizia locale ha soccorso un 51enne, che comunque non è apparso in condizioni preoccupanti; è stato trasferito all’ospedale di Desio per essere medicato delle contusioni riportate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

29062023