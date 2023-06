x x

CERIANO LAGHETTO – Incidente al crossodromo alla periferia di Ceriano Laghetto, in via Laghetto dove oggi alle 12.20 sono intervenuti i soccorsi per un giovane di 11 anni, che è rimasto ferito dopo una caduta.

Sul posto è rapidamente arrivata l’ambulanza della Croce rossa itlaiana ed anche l’auto-infermieristica, e dopo i primi accertamenti sul posto il ragazzo è stato quindi trasportato con la autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure e gli accertamenti medici del caso; non è apparso in condizioni particolarmente preoccupanti.

(foto archivio: intervento dell’automedica-autoinfermieristica sul territorio per una precedente emergenza sanitaria. L’auto-infermieristica è accorsa a Ceriano Laghetto, al crossodromo, per un incidente avvenuto all’interno dell’impianto)

