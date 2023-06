x x

COMO – Honda Jazz contro guard rail all’uscita per Como centro dell’A9 poco dopo le 7 di stamattina venerdì 30 giugno. E’ l’incidente capitato al 23enne soccorso dal personale sanitario e dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Spaventato e un decisamente provato dall’accaduto il giovane non ha mai perso conoscenza ed ha collaborato con il personale sanitario che inviato sul posto dalla centrale operativa Areu gli ha prestato le prime cure sul posto. E’ stato quindi accompagnato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Come detto sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno cooperato con i soccorritori e provveduto a mettere in sicurezza la zona. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo si sono creati, in entrambe le direzioni, code e rallentamenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione