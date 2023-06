x x

SARONNO – “Fa un effetto strano vedere i bidoni tutti svuotati e accanto decine di scatoloni e rifiuti di ogni tipo accatastati sotto i porti alla meno peggio”. E’ la segnalazione dei residenti e dei commercianti della zona del centro per la discarica abusiva comparsa questa notte. Tra piazza De Gasperi e piazza La Malfa sembra proprio una discarica.

I residenti hanno subito chiamato in Comune così come alcuni commercianti. “Ci ha risposto la polizia locale – ha spiega un saronnese – che si attiveranno con Amsa per far ripulire al più presto. Certo è difficile accettare come certe cose possano succedere in generale e ancor di più in centro. Penso che certo moli di rifiuti possano essere portate in discarica o magari esposte ma in modo decisamente più ordinato. Per altro vestiti e altro materiale potrebbe essere recuperato o differenziato”.

E’ un tema di cui si è parlato spesso nel corso delle serate “Partecipiamo” organizzate dall’Amministrazione comunale e contro cui si è scagliato più volte anche l’assessore Franco Casali spiegando come con gli ispettori ambientali ma anche la polizia locale e le segnalazioni che fa in prima persona che cerchi di arginare al fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

