x x

SARONNO – Forse aveva un’ala spezzata era comunque in difficoltà e non riusciva a volare. Così è stato trovato al quartiere Prealpi nel cassonetto di una tapparella un giovanissimo rondinotto.

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì quando un saronnese è arrivato al comando della polizia locale con una scatola con all’interno il giovane volatine spaventato e ferito. Immediata la chiamata ai volontari dell’Enpa che dopo una prima valutazione hanno contattato l’oasi WWf di Vanzago.

Il volatile è stato portato nell’area protetta: il personale si occuperà di lui ed appena sarà tornato in salute e in grado di volare ed occuparsi di sè in autonomia sarà rimesso in libertà.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione