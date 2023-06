x x

SARONNO – Varesina bloccata per grave incidente fra Cislago e Turate: atterrato elisoccorso.

Notte bianca ecco tutti i divieti di sosta e di transito in vigore sabato 1 e la mattina di domenica 2 luglio. Per permettere lo svolgimento degli eventi della notte bianca l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con una serie di divieti di transito e di sosta che riguarderanno diverse zone della città in diverse fasce orarie.

Controllo al parco con unità cinofila. Trovati quasi 5 grammi di hashish a Caronno Pertusella.

Appello Enpa per pagare le cure a Cocò, gatta colpita da una fucilata. Non è nata a Saronno e non è stata ferita in città ma qui ha trovato una nuova vita, tanto affetto e tante cure.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30062023