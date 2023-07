x x

CERIANO LAGHETTO – Nella giornata odierna la Notte bianca di Ceriano Laghetto, con “regia” della locale Amministrazione civica e che parte già nel pomeriggio per proseguire sino all’alba.

Cultura, musica, spettacoli, enogastronomia, street food, mercatini, hobbistica, artigianato, arte e sapori, mostre e tantissime attività per grandi e piccini nel centro storico di Ceriano Laghetto.

In Sala Consiliare

ARTE IN MOVIMENTO

Mostra fotografica a cura di Massimo Galletti

Nelle vetrate della Biblioteca

COLORANDO L’ESTATE

Esposizione dipinti

a cura dei ragazzi del corso di pittura di Lina Cadei

Alle 15.30 in Biblioteca

DIVERTIAMOCI IN BIBLIOTECA

Alla riscoperta dei giochi da tavolo

UN LIBRO PER TUTTI

Libri in regalo dalla Biblioteca

Alle 20.30 in via Volta angolo Mazzini

SFILATA CANINA “TOP DOG CERIANO LAGHETTO”

Nel piazzale Martiri delle Foibe

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONI AUTO TUNING

In via Cadorna

ESPOSIZIONE OGGETTI D’EPOCA

A cura di Roberto Spagnuolo

In via Cadorna

AUTO DEI RICORDI

Esposizione e concorso auto d’epoca

A cura di Gianni Pirrello

In via San Francesco e in via I Maggio

ESPOSIZIONE AUTO

A cura di Dalma s.r.l.

Dalle 18.00 nel Giardinone

TIRO CON L’ARCO E GIRO A CAVALLO

a cura di Asd “Il Lupo” e “Scuderia Groane”

Dalle 21.00 in Piazza Lombardia

MUSICA CON “ALIMA’S ROUTE”

Cover di cantautori internazionali

Dalle 17.00 in Piazza Diaz

DJ SET CON DJ C8 E #CAMPASTYLE

Alle 17.30 in via Volta

ESIBIZIONE DI KICK BOXING

A cura di RSFC Ceriano

In via I Maggio angolo via San Francesco

MUSICA LIVE

A cura di “Lucamussari music”

Alle 20.30 in Piazza Diaz

BALLO ED ESIBIZIONI

A cura della scuola di ballo “Diamante”

Musica a cura di “Musicalmente Tina duo”

Alle 21.00 in via Cadorna angolo San Francesco

BALLI CARAIBICI

A cura della scuola di ballo “Centro Studio Danze Icaro”

Alle 21.30 in via Cadorna

SFILATA DI MODA

A cura di “Chiara en rose”

Alle 23.00 in via Mazzini

LA MAGIA DEL FUOCO

Dalle 22.30 in Piazza Diaz

Musica con i FUNKY MACHINE

Per le vie del centro

TRAMPOLIERI ITINERANTI

Per i bambini…

Dalle 15.00 nel Giardinone

GONFIABILI, SEGGIOLINI VOLANTI, TRENINO, JUMP E BOLLE D’ACQUA

In via Manzoni

MINI QUAD

A cura di Mario Colletti

In via Mazzini

TRUCCABIMBI FLUO

A cura di Ecolandia Aps

Per le vie del centro

SCATTA UNA FOTO CON LE MASCOTTE ITINERANTI

Gastronomia…

Nel Giardinone

PESCE FRITTO AL GIARDINONE

A cura di Pro Loco Ceriano Laghetto

In Piazza Lombardia

NOTTE BARBECUE “ITALIAN BBQ”

A cura di IBBQ-Italia Aps

In via Carducci- Nel piazzale Martiri di Odessa

PESCE FRITTO-STREET FOOD

A cura di Bar Manhattan e Dai Bravi Ragazzi

In via I Maggio

CENA SOTTO LE STELLE

A cura di Osteria San Giuseppe

In via I Maggio

A CENA CON GLI ALPINI

PANINI CON SALAMELLA, WUSTER, CRAUTI E BIRRA

In via Cadorna

APERICENA A SORPRESA

A cura di Caffè Federica

Nel Giardinone

PANINO CON SALAMELLA, PATATINE E BIRRA

A cura del C.D.T.E. Villa Rita

In via Mazzini angolo via Cadorna

CHIOSCO MOJITO

a cura di Bar-panineria-focacceria Severi

In via Cadorna

STREET FOOD

Ore 2.00 in Piazza Diaz

BRIOCHES

e altro ancora…

Alibi Caffè: stuzzicheria, birra e cocktails

Alter Ego Bistrot: carne alla griglia o in cruditè, birra, vino e drinks

Arcobaleno: articoli per parrucchieri ed estetisti scontati

Bar Manhattan: aperitivo e dj set con musica a 360°

Bar-Ristorante “Al Parco”: bar estivo con area verde attrezzata, gelati e bibite (fino alle 20.00)

Gelato 2.0: gelateria artigianale, yogurteria

Griglieria Raffaele: griglieria aperta fino alle ore 2.00 (previa prenotazione)

Il Nuovo Forno: pesce fritto, linguine al cartoccio, pizza portafoglio e Italy cous cous

Apicoltura Brenna: esposizione prodotti dell’alveare

L’Angolo della Moda: abbigliamento e accessori a prezzi scontati

La Merceria: hobbistica e filati

Taneda Viaggi: promozione viaggi e vacanze

Tondo Verace: pizza napoletana verace, panuozzi e molto altro

e tanti altri

Si ringrazia per la partecipazione: C.R.I. Alte Groane, Protezione Civile, G.S.T.

Info viabilità:

Per informazioni sulla viabilità consultare l’allegato, inoltre, dalle 13 del 1 luglio sino alle 4 del 2 luglio via Silvio Pellico, nel tratto compreso tra via I Maggio e via Santa Caterina, sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

