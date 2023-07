x x

CARONNO PERTUSELLA – Lavori in corso alla Rossella Ets Pallavolo Caronno in vista della prossima stagione sempre nella serie B maschile. Una conferma importante nel reparto schiacciatori è quella di Michele Crusca, ancora in maglia gialloblu. “Michele – commenta il direttore sportivo Marco Colombo- ha chiuso la sua prima stagione a Caronno con un tabellino personale di tutto rispetto: 322 punti, con una efficìenza del 78% a muro. Numeri che gli hanno permesso di piazzarsi tra i migliori schiacciatori del nostro girone. Una conferma a cui tenevamo perché abbiamo molto apprezzato sia le sue qualità tecniche, sia quelle umane”.

Conferma nello stesso reparto anche del giovane Mattia Della Canonica.“La filosofia di Caronno è quella di voler fare crescere giovani atleti, mettendoli subito a contatto con chi ha più esperienza. Lo abbiamo fatto con “Pino” e siamo contenti dei risultati raggiunti grazie all’importante lavoro di tutto il team”, rileva il presidente Matteo Ferrario.

02072023