CISLAGO – Saronno esce vittorioso dallo scontro diretto importantissimo per la salvezza contro RES Volley Mozzate rimontando un set e poi chiudendo i conti al tie-break. Bella pallavolo per più di due ore di partita con un quinto set al cardiopalma terminato 14-16 in favore degli amaretti in un’atmosfera tesa e frizzante, degna di un derby così importante per la sorte di entrambe le squadre in questa stagione.

Dopo un primo set perso 25-23, i ragazzi di coach Chiofalo hanno pareggiato subito i contri chiudendo 21-25 il secondo parziale. Poi di nuovo il sorpasso di Mozzate, 25-22 nel terzo, e infine la rimonta di Saronno con la vittoria del quarto (21-25) e del tie-break decisivo all’ultimo respiro. Con questo successo gli amaretti confermano il buon stato di forma della squadra, che indubbiamente in questo girone di ritorno ha cambiato passo ed è riuscita a trovare un equilibrio che prima era mancato.

La classifica ora sorride ai biancoblù, attualmente all’ottavo posto con 24 punti: aumenta ulteriormente il distacco dai cugini varesini di Mozzate, sempre più infossati nella zona retrocessione a soli 13 punti, e diventano 5 le lunghezze di distanza dal quartultimo posto, occupato da Biella a quota 19. A questo punto del calendario sono ben 2 punti in più conquistati rispetto al girone di andata (13 contro 11), ma saranno queste ultime 5 giornate quelle decisive. Il margine di vantaggio rispetto alle inseguitrici è consistente, ma non è mai abbastanza considerando le avversarie che gli amaretti dovranno affrontare in questo finale di stagione. Le prossime due partite saranno contro Caronno e Sant’Anna, al momento le due squadre in cima alla classifica, poi lo scontro diretto fondamentale con Biella, e infine La Spezia e Alto Canavese, rispettivamente sesta e terza forza del campionato. Insomma, un’agenda non troppo semplice, considerando anche il fatto che nella prima metà del campionato in questi 5 incontri i ragazzi di Chiofalo hanno portato a casa zero punti su 15 disponibili. Il match con Biella sarà decisivo probabilmente, ma riuscire a portare a casa qualche punto anche contro le corazzate più forti potrebbe esserlo ancora di più.

Nel frattempo Caronno, prossima avversaria degli amaretti sabato prossimo al Paladozio, si mantiene in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 3-1 su Biella, mentre nel girone B Scanzorosciate conferma la sua supremazia demolendo Limbiate con un 3-0 senza storia.