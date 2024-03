Sport

CISLAGO – Archiviata la sconfitta del sabato preceente i gialloblu della Rossella Pallavolo Saronno sabato si sono riscattati ieri sera vincendo contro Mozzate, al palasport di Cislago dove i comaschi disputano le gare casalinghe.

Partita gestita molto bene dai ragazzi di coach Gervasoni che partono molto aggressivi sfoderando una prova di carattere e mantenendo alta la soglia di attenzione specialmente nei momenti in cui gli avversari stavano spingendo per rientrare in partita. Si è giocato per la 17′ giornata del campionato di serie B maschile, e l’incontro si è tenuto al palazzetto dello sport di via della Stazione a Cislago.

Mozzate-Caronno 0-3 (20-25 / 21-25 / 18-25)

(foto di gruppo per la Rossella Caronno Pertusella vincente sabato nel derby contro Mozzate)

