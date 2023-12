Città

SARONNO – Un intervento impegnativo e complesso. Realizzato puntando sulla qualità delle operazioni e sulla comunicazione ma anche con un orizzonte temporale preciso: ultimare la bonifica per il mese d’aprile in modo da poter organizzare i primi eventi nell’ex Isotta Fraschini nella tarda primavera. L’orizzonte temporale è uno degli aspetti più interessanti emersi giovedì 30 novembre dalla serata organizzata da Saronno società dei beni comuni, proprietaria dell’ex Isotta Fraschini, al cinema Prealpi.

“A circa un anno e mezzo dell’avvio del campo prova, l’area ex-Isotta Fraschini arriva a metà del percorso di bonifica. Grazie al completamento delle operazioni di Fase 1, infatti, una grande parte dell’area è oggi stata completamente bonificata. Saronno Città dei Beni Comuni ha quindi ritenuto opportuno tornare a dialogare con i cittadini attraverso una serata di Officina Vivaio che avrà come oggetto il tema delle bonifiche e del verde, facendo riferimento al passato, al presente e al futuro di questi ambiti”.

Dopo un ricordo di Angelo Proserpio, con la proiezione di una sua intervista proprio per Vivaio, la serata è proseguita con la proiezione per la prima volta a Saronno il documentario sperimentale Post-Prod (39′), girato proprio nell’ex-area Isotta Fraschini di Saronno, prodotto e realizzato da Lorenzo Casali e Gianluca Angioi e nato da una commissione di Saronno – Città dei Beni Comuni e presentato in anteprima mondiale al 40° Torino Film Festival.

Dopo un intervento di Giuseppe Gorla proprietario dell’area che ha fatto il punto su quanto fatto e sulla prospettiva futura è stata la volta dei tecnici il geologo Luca Pizzi di GeoLogica che ha illustrato gli interventi di bonifica effettuati e a piano in Fase 2, mentre l’agronomo Francesco Radrizzani ha presentato le linee guida delle riqualificazione dell’area verde. La serata si è conclusa con le domande del pubblico in sala tra cui quella dell’assessore Franco Casali.

Tante informazioni sulle modalità con cui viene portata avanti la bonifica, sulla cooperazione con Arpa, sulle scelte di investire sulla qualità e sulla riduzione dell’impatto ambientale anche sul fronte dello spostamento dei terreni ma soprattutto un nuovo chiaro obiettivo temporale. Malgrado il luogo lavoro di vaglio dei terreni in corso Gorla è stato molto chiaro: “Vorremmo che le bonifiche fossero finite per aprile in modo da partire con gli eventi facendo tornare l’ex Isotta uno degli elementi vivi, dei protagonisti della vita cittadina”.

E in effetti si parte subito, anche con la bonifica ancora in corso, con un evento. E’ #sguardidalvivo che ha visto 35 saronnesi inviare oltre 200 immagini della loro visita negli spazi dell’ex Isotta che sono stati selezioni e che saranno pubblicati su 5o manifesti affissi da lunedì 4 dicembre nelle strade cittadine.

