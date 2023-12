Città

SARONNO – Come annunciato nei giorni scorsi, Vivaio Saronno ha pubblicato sul sito tutte le foto dei manifesti creati con le foto selezionate per la rassegna #sguardidalvivaio che mette in mostra gli scatti realizzati dai saronnesi durante le visite all’area dismessa dell’ex Isotta Fraschini nelle diverse fasi dell’avvio del recupero. Nella stessa pagina, oltre all’elenco di tutti i partecipanti, è anche possibile consultare una mappa interattiva attraverso la quale scoprire tutti i manifesti. Basta cliccare su uno dei marcatori per scoprire quali partecipanti sono presenti nel punto di esposizione, che può avere 2 o 4 manifesti.

“Un grande grazie – rimarca Vivaio Isotta – a tutti gli appassionati di fotografia che hanno voluto condividere con noi e con tutti i cittadini saronnesi il loro sguardo sull’area ex-Isotta Fraschini così come l’hanno vista nel corso delle numerosissime visite prima che iniziasse la fase di bonifica”

Hanno partecipato a #sguardidalvivaio:

Alberto Castelli

Aldo Sangalleris

Alessandro Pizzi

Andrea Elli

Andrea Merlin

Armando Iannone

Davide Luraschi

Elisabetta Daolio

Emily Cooper

Fabrizio Bonifazi

Francesca Rufini

Franco Brambilla

Gianluigi Landoni

Gigi Tramezzani

Giovanni D’apolito

Giulio Clerici

Guido Rubino

Luca Mantegazza

Luigi Pagani

Marco Galli

Maria Proserpio

Mario Brega

Martin Comin

Massimiliano D’Urso

Matteo Guzzetti

Mattia Cattaneo

Paolo Ancona

Paolo Mantegazza

Riccardo Banfi

qui tutte le foto e la mappa

