SARONNO – Non solo bonifiche, urbanistica e piantumazioni per la rinascita dell’ex Isotta Fraschini si lavora anche sugli eventi e sull’apertura dell’ex area dismessa alla città.

“Con Angelo Proserpio volevamo che la rinascita dell’ex Isotta – ha spiegato Giuseppe Gorla proprietario dell’area nella serata pubblica del 26 febbraio – avesse una ricaduta sulla città perchè vogliamo che Saronno che sia davvero attrattiva. Proporre iniziative appena possibile è coerente con la nostra volontà di far vivere l’area alla città mentre procede la progettazione”.

La prima parte ad essere pronta sarà quella del bosco completato dalle prime piantumazioni che la proprietà spera di poter realizzazione nel giro di un mese.

“Ci sarà una scultura dedicata a questo momento storico drammatico – ha svelato Gorla – che racconti come la riqualificazione sia urbana sia quella arborea sono state realizzate in questo difficile momento”.

Ma si è all’opera anche sul fronte degli eventi: “Il prossimo 23 marzo ci sarà un momento di poesia itinerante con reading e musica organizzato nell’ambito del festival della poesia. Accoglieremo i partecipanti dentro l’Isotta con la storica sirena dell’azienda”. Gorla anticipa: “Stiamo lavorando con un gruppo di ragazzi per dieci serate musicali, a settembre ospiteremo la festa della ceramica. Stiamo lavorando anche per concretizzare quest’estate la mostra “Quelli dell’Isotta”.

Non mancherà il coinvolgimento delle scuole: “Vogliamo aprire le porte anche agli strumenti per mostrare come si fa una bonifica”.

