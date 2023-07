x x

UBOLDO / SARONNO – A Uboldo oggi alle 14 intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa saronnese in via 4 novembre – non lontano dall’incrocio con via Tognoni – per uno scontro fra un’auto ed una motocicletta. E’ stato soccorso un ragazzo di 33 anni, che comunque non è apparso in condizioni preoccupanti. E’ stato trasportato all’ospedale di Castellanza per gli accertamenti del caso.

Per una caduta accidentale di una 44enne intervento nel tardo pomeriggio odierno dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in piazza Unità d’Italia a Saronno, la donna è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di lievi contusioni.

