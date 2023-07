x x

SARONNO – E’ stato convocato per stasera, martedì 4 luglio, il consiglio comunale in seduta aperta con all’ordine di giorno “interventi di rigenerazione urbana e territoriale: proposta iniziale di programma integrato di intervento in variante al Pgt per le aree Isotta Fraschini, ex deposito Fnm e Saronno sud”. Il consiglio comunale è stato richiesto dai consiglieri di Obiettivo Saronno (Cristiana Dho, Luca Amadio, Luca Davide, Lorenzo Puzziferri) e dal consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo. La seduta si terrà, per i problemi legati alle infiltrazioni in Sala Vanelli, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario.

Qui la diretta de ilSaronno

Sono ammessi alla seduta i cittadini saronnesi aventi i requisiti per essere eletti nel consiglio comunale. Essi potranno partecipare alla discussione con un unico intervento della durata massima di minuti cinque.

Per motivi di sicurezza l’accesso del pubblico sarà consentito solo dagli ingressi esterni posti in cima all’aula e sino al raggiungimento della capienza dell’auditorium.

