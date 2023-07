x x

SARONNO – La Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi ritrova la serie D: allo spareggio salvezza col Varese aveva vinto ma poi aveva incassato uno 0-3 a tavolino perchè le porte del campo di gioco non erano alte abbastanza, i biancorossi avevano fatto ricorso. Ma oggi l’ultimo grado di giudizio, il Collegio di garanzia del Coni, ha ribaltato tutto: salva la Folgore, retrocedere il Varese.

I varesini dunque troveranno in Eccellenza il neopromosso Fbc Saronno, e si annuncia una Eccellenza davvero stellare, con società del calibro di Pavia e Solbiatese, tanto per fare qualche nome,

Questo il comunicato ufficiale della Folgore Caratese.

Accolto il ricorso al Coni. La Folgore Caratese resta in serie D!

In data odierna, il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Folgore Caratese per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 con il Città di Varese e della sconfitta per 0-3 a tavolino. Ha accolto il ricorso e omologato il risultato maturato sul campo, 2-0 in favore della Folgore Caratese. Ciò comporta la rideterminazione della classifica con il mantenimento della categoria da parte della Folgore Caratese che rimane pertanto in Serie D. Mentre il Città di Varese retrocede in Eccellenza.

(foto: mister Giuliano Melosi)

04072023