SARONNO – Completate il mese scorso le opere di rifacimento di quel tratto di strada, fra via Miola e via Biffi, in via Roma sono adesso in fase di realizzazione strisce e segnaletica orizzontale, che renderanno più sicura l’arteria che collega centro e periferia. Si tratta dell’ultimo atto di un progetto avviato a inizio anno, sul quale il Comune ha investito parecchi fondi e che ha portato all’approntamento della parte di percorso ciclopedonale ancora mancante in via Roma, sostanzialmente davanti al complesso parrocchiale della Regina Pacis ed al rifacimento dei marciapiedi. Ed anche ad una risfaltatura con una particolare cura a risolvere il problema degli allagamento che, in caso di pioggia forte, interessavano quel tratto di strada.

Ora, dunque, sono in fase di realizzazione anche le strisce.

(foto: lavori in corso oggi in via Roma a Saronno per le nuove strisce)

15062023